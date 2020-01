Einwohner : Bitburg ist 2019 erneut gewachsen

Bitburg Die Stadtverwaltung hat die aktuellen Einwohnerzahlen ermittelt. In den vergangen 100 Jahren hat sich die Zahl der Menschen verfünffacht.

Immer mehr Menschen zieht es nach Bitburg. Stand 31. Dezember 2019 lebten laut Stadtverwaltung 15 375 Menschen in der Stadt. Das sind 147 mehr als ein Jahr zuvor. Seit 2011 hält der Trend nun bereits an.

Die Neubürger verteilten sich vor allem auf Bitburg-Stadt, nämlich 129, erklärt Krämer. In allen Stadtteilen zusammen stagniere die Zahl der Einwohner bei einem geringen Plus von insgesamt drei Menschen.

In Erdorf seien es mit 577 Einwohnern vier weniger als im Vorjahr, in Masholder mit 545 Bewohnern 18 mehr, in Matzen mit 407 Menschen sieben weniger. Bitburgs größter Stadtteil Stahl sei mit 1 129 Einwohnern um 14 Menschen reicher als im Vergleich zum Vorjahr. Platz zwei, Mötsch, verliere neun Bewohner und komme nur noch auf 1 073. Zu den 14 Einwohnern in Bitburgs kleinstem Stadtteil, Irsch, sei 2019 einer hinzugekommen.