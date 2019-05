Verfahren wegen teurem Piccolo eingestellt : Bordellbesucher lässt Klage gegen Bitburger Nachtlokal fallen

Bitburg Hat ein Mann bei einem Bordellbesuch 5000 Euro verprasst oder haben die Damen ihn geschröpft? Diese Frage sollte am 15. Mai bei der Fortsetzung eines Zivilprozesses geklärt werden. Doch dazu wird es nicht kommen.

Claudia Stadler, die Direktorin des Amtsgerichtes Bitburg, teilt am Montag mit, dass der Termin abgesagt ist. Der Grund: Der Bordellbesucher, der sich ausgenommen fühlte, hat seine Klage zurückgezogen.

Die Geschäftsführerin des Nachtlokals hingegen hatte vor Gericht ausgesagt, der Mann habe es „richtig krachen lassen“ und tatsächlich an zwei Abenden 5000 Euro ausgegeben.Für welche Leistungen genau so viel abgebucht wurde – das sollte die Beklagte bis zum zweiten Verhandlungstag am Mittwoch nachweisen. Eine richtige Rechnung hatte der Kläger nämlich nie bekommen.