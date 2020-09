Konzert : Quartett spielt Gypsy-Swing

Alex-Eger-Quartett Foto: Alex-Eger-Quartett/Thomas Ahrendt

Bitburg (red) Mit einem spannenden Jazzangebot startet der Bitburger Jazzclub in die neue Spielzeit im Jazz-Ballroom im Bowling-Center in Bitburg als neuer Spielstätte. Das Axel-Eger Quartett gastiert am Sonntag, 13. September, von 11 bis 13 Uhr hier und unterhält die Gäste mit Gypsy-Swing.

Der Eintritt ist frei.