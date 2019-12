Folklore-Festival : Das bunte Fest in der Innenstadt

Folklore-Festival Bitburg: Viel los auf dem Spittel. Foto: Rudolf Höser

Bitburg (de) Bunt, lebendig, weltoffen und dazu Tanz und Musik an allen Ecken und Enden der Stadt: Das Bitburger Folklore-Festival war auch in diesem Jahr wieder ein Besuchermagnet. Am Konzept für den neuen Festplatz an der Römermauer wurde gefeilt – und wird weiter gefeilt werden.

Manchen fehlt der Festumzug. Den gibt es ja dann nächstes Jahr wieder – nur halt nicht jedes Jahr. Dafür gab es dieses Mal ein Retro-Grenzlandtreffen auf dem Beda-Platz, was bei den Besuchern super ankam. Nur das Wetter hätte ab Sonntag etwas freundlicher sein können.