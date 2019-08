Lesung : Désirée Nick zu Gast in Badem

Autorenlesung mit Désirée Nick. Foto: Robert Recker

Badem (red) Im Rahmen der Eifel-Kulturtage ist die Schauspielerin und Autorin Désirée Nick am Freitag, 13. September, um 20 Uhr in der Gemeindehalle in Badem zu Gast. Nick liest aus ihrem jüngsten Werk „Nein ist das neue Ja“.

Die bekennende Nein-Sagerin Désirée Nick analysiert scharfzüngig und anhand vieler persönlicher Anekdoten, warum wir ohne das entschlossene und bewusste „Nein“ nicht weiterkommen. Karten siehe Info unten rechts.