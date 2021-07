Kommentar zum Hilfseinsatz der Air Base : Hochwasser: Es ist Zeit, den Einsatzkräften und Ehrenamtlichen danke zu sagen

Der Linsenbach hat in Binsfeld den Ortskern überflutet. Durch die Hilfe von Soldaten der Air Base Spangdahlem allerdings konnte das Schlimmste verhindert werden. Fotos: Johannes Faber Foto: TV/Johannes Faber

Spangdahlem Ohne Feuerwehr, DRK und Technisches Hilfswerk wären wir dieser Tage alle aufgeschmissen. Und auch den Soldaten der Air Base Spangdahlem sollten wir für ihre Hilfe dankbar sein.

Die Eifel und ihre Bürger sind dem US-Militär doch egal. So lautet ein Vorwurf, den Gegner der Air Base Spangdahlem den Amerikanern gerne machen. Und klar: Der Fluglärm belastet die Anwohner und auch für den Umweltschutz rund um den Stützpunkt ist lange wenig gemacht worden.

In der Nacht zum Donnerstag allerdings haben die US-Truppen mal wieder bewiesen, dass sie sich eben doch um ihre Gastgeber sorgen. Dass ihnen diese Partnerschaft und auch die Familien vor Ort etwas bedeuten. Und, dass sie auch bereit sind zu helfen, wenn die Not groß ist.

Sogar der alte und der neue Kommandant sind selbst angerückt, um bis tief in die Nacht in Binsfeld und Niederkail Sandsäcke zu füllen und zu schleppen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Gezwungen hat sie dazu niemand. Und in den beiden Dörfern hat der Einsatz der 25 Soldaten und die 1000 bereitgestellten Sandsäcke womöglich viel Schlimmeres verhindert.