Zeugen gesucht : Einbruch in Einfamilienhaus

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg (red) Die Bewohner eines Einfamilienwohnhauses in der Philipp-Reis-Straße in Bitburg mussten am Sonntag nach einem Wochenendausflug feststellen, dass in ihr Haus eingebrochen worden war. Das teilt die Polizei Bitburg mit, bei dem die Betroffenen Anzeige erstattet haben.

Nach bisherigem Ermittlungsstand haben der oder die Täter eine Balkontür aufgehebelt und sind so in das Haus eingedrungen. Sämtliche Räume wurden durchsucht und Schmuck, Bargeld und eine Fotokamera gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.