Nachrichten im Bild : Erster Neujahrsempfang der Gemeinde Bickendorf

Bickendorfer wollen auch in diesem Jahr viel bewegen Neujahrsempfang lockte viele Einwohner – Vereinsvorsitzende tagten-Highlight wird das Nimsrock Festival am 1. August sein. Zum ersten Neujahrsempfang in der Gemeinde Bickendorf hatte Ortsbürgermeister Dietmar Tures und der Gemeinderat eingeladen. Bevor die über 60 interessierten Bürgerinnen und Bürger einen Rückblick aber auch einen Ausblick von Ortschef Dietmar Tures bekamen tagten zuvor am gleichen Abend die Vereinsvorsitzenden und Vertreter der Organisationen und stellten für dieses Jahr einen sehr umfangreichen Veranstaltungskalender zusammen. So wird die neu gegründete Jugendgruppe zu zwei Frühstücksaktionen einladen, die AG Heimatkunde auch wieder ein Frühlingsfest (5. April), sowie ein Erntedankfest (4. Oktober) ausrichten. Das Sportfest der DJK ist vom 3. bis 5. Juli in Nattenheim. Beim Raderlebnistag „Nim(m)s Rad an Pfingsten wird es am Vorabend ein Konzert mit dem Musikverein Dahnen-Dasburg geben und an Pfingstmontag findet eine Benefizverlosung zugunsten der Fördervereine der Grundschule und des Kindergartens statt. Ein besonderes Event in 2020 wird am 1. August mit dem Nimsrock Festival sein. Ausrichter ist der Förderverein Bickendorf hilft e.V. und der Erlös ist für Special Olympics Rheinland-Pfalz, die Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung, bestimmt. Top Acts werden sein, die Rockformation Emil Bulls aus München, der Gelähmte und die kranken Schwestern und weitere bekannte Bands aus der Region. Der Kartenvorverkauf wird an Ostern beginnen. Ortsbürgermeister Dietmar Tures ging in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr sehr ausführlich e und auf die vielen erfolgreichen Projekte im Ort und dankte seinem Vorgänger Arnold Berg für die geleistete Arbeit. Neben der Erschließung des Neubaugebietes „Am Daufenbach mit zwei Abschnitten zählt auch die die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes zu den erfolgreichen Maßnahmen. Weiterhin wurden auf den Spielplätzen teils neue Spielgräte aufgebaut. Besonders stolz zeigte sich Tures über die Gründung einer neuen Jugendgruppe und das aus dem Dorfcheck heraus viele neue Ideen umgesetzt wurden. So beispielsweise das aus den Kneipenabenden im Gemeinderaum eine neue Gaststätte entstanden ist. Der Dorfcheck soll auch zeitnah zum Abschluss gebracht werden. Weiterhin erfreut war man über die Auszeichnung „SWR-Ehrensache“ für Wilfried Kootz während einer Live-Sendung aus Bad Hönningen für dessen über 40jährigem ehrenamtlichem Engagement in Bickendorf und auf Landesebene, betonte Dietmar Tures. In seinem Ausblick stellte der Ortsbürgermeister die Entwicklung und Planung der Kindertagestagesstätte, den Stand der Kirchensanierung und die Sanierungsmaßnamen am Radweg Richtung Seffern vor. Im Frühjahr wird auch eine Mitfahrerbank an der Buswartehalle aufgestellt. Auf der Agenda steht auch die Renovierung des Gemeinderaumes am Feuerwehrgerätehaus. Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von der Flötengruppe unter der Leitung von Maria Heckmanns und dem Projektchor unter der Leitung von Dorothea Schönhofen. Foto: Wilfried Kootz. Foto: Wilfried Kootz