Wetter : Die Wetterlage am Mittwoch: Schirme raus!

Bitburg/Prüm Tief „Bernd“ dreht sich weiter über Deutschland und kann nicht weg: Während in einigen Regionen schwere Unwetter bereits Hochwasserfluten verursachten, bleibt es in der Eifel – noch – ruhig.

Der Mittwochmorgen in der Eifel: Überall Dunst und Feuchtigkeit, die aus Wald und Feldern aufsteigt – Suppenküche. Es fühlt sich an wie November. Dabei sind wir mitten im Juli.

Und mitten im Unwettertief „Bernd“, das sich weiter über Deutschland dreht wie ein Karussell. Dennoch hat es bislang in der Eifel nicht zu den befürchteten Katastrophen-Zuständen geführt, auch nicht in der vergangenen Nacht: „Es war gar nichts. Null, im ganzen Kreis nicht“, sagt Willi Schlöder, der stellvertretender Feuerwehrinspekteur des Eifelkreises Bitburg-Prüm.

Er sei am Dienstagabend noch in Trier gewesen, dort habe der Chef der Leitstelle, Sven Ney, gesagt, dass die Prognose bei den zu erwartenden Regenmengen ebenfalls zurückgefahren worden sei.

Stand am Mittwochmorgen: es regnet. Mehr als noch am Dienstag. Stellenweise, zum Beispiel im Prümer Land und weiter nördlich, an der Oberen Kyll, kamen bereits einige fette Schauer vom Himmel. Probleme aber bereiteten sie bisher nicht. „Wir kriegen davon jetzt noch ein bisschen mehr, wenn mich das Radar vom Deutschen Wetterdienst nicht täuscht“, sagt Manfred Schuler von der Feuerwehr Prüm. „Wir sind in einer Phase, wo es sich bis etwa 10 Uhr noch zuspitzen wird. Danach entspannt sich das wieder.“