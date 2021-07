Blaulicht : Ausgebüxt und eingefangen: Polizei sucht Besitzer zweier freilaufender Pferde

Freudenburg Zwei freilaufende Stuten sind in Freudenburg mit Hilfe zweier Anwohner eingefangen worden. Jetzt läuft die Suche nach dem Besitzer.

Am Montag den 12. Juli, gegen 3:15 Uhr wurden zwei freilaufende Pferde zwischen Kastel-Staat und Freudenburg gemeldet. Mit Hilfe zweier Anwohner konnten die Pferde in Freudenburg eingefangen und auf einem nahe gelegenen Hof in Freudenburg untergebracht werden. Das teilt die Polizei mit.