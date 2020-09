Ausbildung : Examen am Wittlicher Bildungszentrum Eifel-Mosel

Die Absolventen aus dem Kurs 17-20/09 C des Bildungszentrums Eifel-Mosel. Foto: www.bigshotfoto.de

Wittlich (red) 47 Auszubildende haben ihre Abschlussprüfungen am Bildungszentrum für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen Eifel-Mosel in Wittlich-Wengerohr absolviert. Es gratuliert 43 Absolventen zum Examen in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie vier Gesundheits- und Krankenpflegehelfern zur bestandenen Prüfung.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken herzlich den Kooperationspartnern – besonders dem Marienhaus Klinikum Eifel mit seinen Standorten Bitburg und Gerolstein, dem St.-Josef-Krankenhaus in Hermeskeil sowie dem Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich – für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

Die Absolventen aus dem Kurs 17-20/09 B des Bildungszentrums Eifel-Mosel. Foto: www.bigshotfoto.de

Die Absolventinnen und Absolventen sind:

Kurs 17-20/09 B

Gesundheits- und Krankenpfleger/innen: Manon Aalders (Peterswald-Löffelscheid), Stefanie Anklam (Wittlich), Eva Arnoldy (Bitburg), Fabian Barte (Arzfeld), Dirk Benmahdi (Wittlich), Anna Lena Brors (Bitburg), Johannes Christ (Oberstedem), Sabrina Eichers (Alsdorf), Paulina Esch (Fließem), Janina Grünen (Trier), Svenja Hermes (Nusbaum), Lea Klement (Wittlich), Sara Kockelmann (Lünebach), Dorian Samani (Wittlich), Luisa Schäler (Preischeid), Oliver Schmitz (Heilenbach), Yassmin Shahbandar (Bitburg), Patricia Thelen (Hörscheid), Monique Thiel (Neidenbach), Vivian Zeimentz (Fließem) und Jasmin Zirra (Nusbaum)

Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/innen: Michelle Köcher (Nonnweiler), Martin Franze (Völklingen), Alireza Padyab (Hermeskeil) und Arman Anari (Neuhütten)

Kurs 17-20/09 C