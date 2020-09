Wirtschaft : Thomas Klassmann feiert 20. Jubiläum

Daun (red) Thomas Klassmann, Direktor des Regionalmarkts ­Eifel bei der Volksbank ­RheinAhrEifel, hat sein 20. Dienstjubiläum gefeiert. Der gebürtige Dauner begann nach Abitur und Wehrdienst im Jahr 2000 seine Ausbildung zum Bankkaufmann, die er 2003 erfolgreich abschloss.

Es folgten Weiterbildungen zum Diplom-Betriebswirt im Jahr 2007 sowie 2009 zum diplomierten Bankbetriebswirt Management bei der Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur. Zwischen 2003 und 2015 durchlief Klassmann sämtliche Stationen in der Firmenkundenberatung – vom Assistenten bis zum Teamleiter. Seit 2015 ist er Direktor des Regionalmarkts Eifel und zuständig für rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in neun Geschäftsstellen in den Kreisen Vulkaneifel, Cochem-Zell und Ahrweiler. Zudem ist der 40-Jährige Prozessverantwortlicher für das Firmenkundengeschäft der Volksbank RheinAhr Eifel.