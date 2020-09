Freizeit : Gruppe unternimmt Sommerwanderung

Die Wandergruppe des Eifelvereins in den Holsthumer Hopfenfeldern. Foto: Johann Jacobs

Holsthum (red) Eine Gruppe von 24 Wanderfreundinnen und -freunden machte sich mit dem Eifelverein Waxweiler auf den Weg vom Dorfplatz in Holsthum zur Tropfsteinhöhle. Die Strecke führte an der römischen Villa und an den Hopfenfeldern vorbei, wo auch dieses Foto entstand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken