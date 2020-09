Kommunalpolitik : CDU Vulkaneifel wählt Kandidaten für Landtagswahl

Dreis-Brück Der CDU-Kreisverband Vulkaneifel wählt auf seinem Kreisparteitag am Dienstag, 8. September, ab 19 Uhr im Haus Vulkania in Dreis-Brück ihren Wahlkreis-Kandidaten für die kommende Landtagswahl im März 2021. Die Hauptrede wird Christian Baldauf, Spitzenkandidat der CDU in Reinland-Pfalz, halten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken