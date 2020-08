Bürgermeisterwahl in Thalfang : Dafür stehen die fünf Kandidaten der Thalfanger Bürgermeisterwahl

Bürgermeisterwahl in Thalfang

Thalfang Den Thalfangern steht eine spannende Wahl bevor.

Fünf Kandidaten bewerben sich um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Thalfang.

Es treten an Hermann.Josef Franzen, parteilos, Burkhard Graul (SPD, Vera Höfner (CDU) Christian Synwoldt (Bündnis 90/Die Grünen) und Hans Werner Schmitt, ebenfalls parteilos. Aber wofür stehen Sie? Und was wollen sie in ihrer Amtszeit verändern? Fünf Videos zeigen die fünf Kandidaten im direkten Vergleich: