Karneval : Karneval digital aus dem Kinopalast Daun: Mehr als 4000 Jecken feiern mit

Daun Karnevalisten im Kinopalast Vulkaneifel und im Livestream rücken zusammen.

48 Stunden vor der Veranstaltung hatten sich die Organisatoren hinsichtlich der Situation in der Ukraine noch zu Wort gemeldet. „Wir schunkeln nicht an den Sorgen der Menschen vorbei, und die Gedanken vieler Jecken sind heute und in den nächsten Tagen bei den Menschen dort. Daher wollen wir trotz dieser schweren Stunden ein kleines Kontrastprogramm bieten. Wir haben gelernt, dass der Karneval in Krisenzeiten eine wichtige Funktion für die Menschen hat“, sagten die Verantwortlichen in ihrer damaligen Stellungnahme.