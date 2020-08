Bernhardsfest : Messe und Konzert in Himmerod

Grosslittgen (red) Das alljährliche Bernhardfest in der Abtei Himmerod fällt aus. Dennoch wird das Hochamt am Sonntag, 23. Augst, um 10 Uhr festlich gestaltet. Um 15 Uhr gibt es ein Konzert mit der Mezzosopranistin Mara Garth in Begleitung von Wolfgang Valerius an der Orgel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken