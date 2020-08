Ehrenamt : Ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht

Prüm (red) Die Ehrenamtsdienste der Familien- und Integrationspatenschaften des Caritasverbandes Westeifel suchen für den Einzugsbereich Prüm und Umgebung Freiwillige, die gerne anderen Menschen Zeit schenken möchten und zu Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund Kontakt knüpfen möchten, junge Familien bei der Kinderbetreuung entlasten oder in der Alltagsgestaltung alleinstehende Migrantinnen unterstützen und begleiten.

Interessierte sind zur Veranstaltung des Caritasverbandes mit Information und Austausch am Donnerstag, 27.August, um 17 Uhr im Pfarrheim Prüm eingeladen. Anmeldung unter Telefon 06561/96710 oder per E-Mail an i.olk@caritas-westeifel.de