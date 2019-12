Lernen : Die französische Sprache erlernen

Irrel (red) Das Caritashaus der Begegnung bietet, in Kooperation mit der Initiative Hand-in-Hand für Irrel, einen Französischkurs für Einsteiger an. Die beiden Referentinnen Inès Giering und Josiane Weiss-Gaudard bringen der Gruppe die Grundlagen ihrer Muttersprache näher.

Der Kurs beginnt am Montag, 27. Januar 2020, von 19.30 bis 21 Uhr und findet im Caritashaus der Begegnung statt. Die Kursgebühr für zehn Abende, fortlaufend montags, beträgt 60 Euro zuzüglich 28 Euro für das Lehrbuch. Eine Anmeldung ist bis spätestens Dienstag, 21. Januar 2020 unter Telefon 06525/933950 oder per E-Mail an

hdb@caritas-westeifel.de erforderlich.