Corona : Ab Ostermontag: Geänderte Öffnungszeiten im Schnelltestzentrum Speicher

Speicher Weil sich mehr Menschen in der Verbandsgemeinde Speicher mit Corona infizieren, gibt es im kommunalen Schnelltestzentrum ab Ostermontag, 5. April, neue Öffnungszeiten.

Die Einrichtung in Speicher am Parkplatz Schulzentrum, Wiedenhofen, hat an folgenden Tagen und Zeiten geöffnet: