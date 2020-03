Politik : Geld aus Berlin für Mobilität in der Eifel

Geld aus Berlin für Mobilität in der Eifel

Bitburg/Prüm/Berlin (red) Der Bund fördert die Mobilität im Eifelkreis: 176 000 Euro gibt es für das Projekt „land.leben.mobil“. Mit den Mitteln aus dem Programm Ländliche Entwicklung (BULE) sollen Mobilitätsveranstaltungen und investive Maßnahmen unterstützt werden.

So sollen in 16 Kooperationsräumen Angebote entwickelt und umgesetzt werden. Die Veranstaltungen geben den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen, um Projekte auf den lokalen Bedarf zuzuschneiden. Der Kreis wird nun in die nächste Projektphase starten und mit der Planung der Veranstaltungen beginnen.