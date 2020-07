Freizeit : Gesundheitsgefahr durch Raupen

Der Bereich um das Wegekreuz und die Ruhebank auf dem Ackersberg ist wegen Gesundheitsgefahr durch Eichenprozessionsspinner vorläufig gesperrt. Foto: Wilfried Kootz

Bickendorf (red) In Bickendorf ist im Bereich der Ruhebank auf dem Ackersberg, am Wegekreuz zur Maisbach der Eichenprozessions­spinner aufgetreten. Die Gifthaare dieser Raupen, die sich auch an den Nestern befinden, können extreme allergische Reaktionen der Haut und der Atemwege hervorrufen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch für Hunde besteht Gefahr. Daher ist der Bereich um das Wegekreuz und die Ruhebank vorläufig gesperrt. Die Ortsgemeinde bittet Einwohner und Gäste, sich nicht dort aufzuhalten.