Sport : Gründung eines Schachvereins

Prüm (red) Gründung eines neuen Schachvereins in Prüm. Die Gründungsversammlung findet am Donnerstag, 13. Juni, um 19 Uhr im alten Ratssaal, Haus des Gastes, am Hahnplatz in Prüm statt. Weitere Informationen bei Clemens Ruhl unter Telefon 06551/8659424. Der neue Schachclub soll ab der nächsten Saison mit einer Mannschaft im Schachbezirk Trier spielen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken