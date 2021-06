Benefiztour : Moped fahren und Spenden sammeln

Foto: Uwe Hentschel

BAUSTERT/BITBURG (uhe) „Vun der Huscht no Hamburch“ - so das Motto der diesjährigen Spendenfahrt des gemeinnützigen Vereins Bouster49ers. Am Mittwochmorgen sind die Kreidler-Freunde aus Baustert von der Huscht (einem Ortsteil in Baustert) in Richtung Hamburg gestartet.