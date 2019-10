Gewürze : Kochkurs: Gewürze richtig und clever einsetzen

Karlshausen ( Im Küchen-Alltag geht es beim Würzen oft klassisch zu: Salz, Pfeffer, Paprika. Dabei gibt es eine große Vielfalt von Gewürzen, die insbesondere Gemüsegerichte geschmacklich und farblich aufpeppen.

Unter dem Titel „Gemüse und Gewürze clever kombiniert“ bieten das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel und der Landfrauenverband Neuerburg. einen Kochkurs am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr im Pfarrheim in Karlshausen an.