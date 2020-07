Nach Eifel-Unwetter: neue Brücke am Radweg : Da ist sie: die neue Radweg-Brücke am Bierbach

Im Unwetter zerstört, jetzt ersetzt: die Radweg-Brücke über den Bierbach zwischen Pronsfeld und Lünebach. Foto: VG Arzfeld

Pronsfeld/Lünebach Zwei Jahre, einen Monat: So lange ist es her, dass ein mächtiges Unwetter in der Eifel wütete. Eine Folge der Zerstörungen von damals ist jetzt behoben.

(fpl) Weggerissen von den Wassermassen: Vor fast genau zwei Jahren wurde die alte Eisenbahnbrücke über den Bierbach am Radweg zwischen Pronsfeld und Lünebach zerstört (der TV berichtete).

Jetzt ist sie ersetzt: mit einer Aluminium-Brücke von Alutec aus Mayen, auf die Widerlager gesetzt mit einem Spezialkran von Steil. Die Erd- und Betonarbeiten sowie die Erneuerung des Radwegs übernahmen die Firmen Köppen, Bitburg, und Olmscheider Bau GmbH.

Im Unwetter zerstört, jetzt ersetzt: die Radweg-Brücke über den Bierbach zwischen Pronsfeld und Lünebach. Foto: VG Arzfeld

Im Unwetter zerstört, jetzt ersetzt: die Radweg-Brücke über den Bierbach zwischen Pronsfeld und Lünebach. Foto: Winfried Richards