Tote Lämmer : Mutmaßlicher Wolfsriss im Islek

Tote Lämmer bei Leidenborn: Ist wieder ein Wolf in der Eifel unterwegs? Ganz sicher ist es noch nicht. Foto: TV/Privat

Leidenborn Neuer Wolfsangriff in der Westeifel? Auf einer Weide bei Leidenborn (Verbandsgemeinde Arzfeld) sind in der Nacht auf Samstag sechs Lämmer gerissen worden. Zwei verendeten, eins musste eingeschläfert werden.

Es kann sein, dass sich gerade ein weiterer Wolf in der Eifel festbeißt: Auf einer Weide an der Lützkämper Mühle bei Leidenborn sind am Samstagmorgen zwei tote und vier verletzte Lämmer gefunden worden. Alle wiesen schwere Bissspuren auf.

Der Prümer Veterinär Heinrich Dahmen bestätigt gegenüber dem TV, dass die Jungschafe von einem Tier gerissen worden sein müssen. Ob Wolf oder Hund, sollen jetzt die DNA-Proben erweisen, die bei den Lämmern am Samstagnachmittag genommen wurden.

Dahmen tippt aber auf einen Wolf: „Hundertprozentig“, sagt er, „dafür lege ich meine Hand ins Feuer.“ Ein Lämmchen sei so schwer verletzt gewesen, dass er es habe einschläfern müssen. Nur drei überlebten - aber er fürchte, dass er auch sie werde einschläfern müssen, sagt der Tierarzt.

Der mutmaßliche Wolf war offenbar schon am Vortag in der Eifel gesichtet worden, unter anderem in der Nähe von Üttfeld.