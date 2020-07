Konzertreihe : Musik und Drinks im Trifolion

Echternach Das Kulturzentrum Trifolion in Echternach veranstaltet jeweils freitags die neue Reihe „Trif‘ Apéro“. Bei Live-Musik und Drinks spielen verschiedene Bands jeweils ab 17 Uhr Am 10. Juli spielt das Irina Trio, am 17. Juli Pugsley Buzzard mit Blues, am 24. Juli das Nera Quartet (Nadine Eder, Elsa Skënduli, Renata van der Vyver, Annemie Osborne) mit klassischer Musik, am 31. Juli das Enki Quartet mit Modern Jazz, am 7. August DJ Blueprint mit DJ Beats, am 14. August Greg Lamy, Gauthier Laurent und Jeff Herr mit Jazz, am 21. August Claire Parsons und Jerome Klein mit Jazz und am 28. August DJ Dr Gonzo mit DJ Beats.



