Ausstellung : Schönecker Kulturkreis zeigt Schaufenster-Ausstellung

Bild Armutsbach in der Eifel von Alan Chaney Foto: Trierischer Volksfreund/Alan Chaney

Schönecken (red) Zuzeit lädt eine Schaufenster-Galerie zu einem Kunst-Spaziergang an das ehemalige Geschäft Klaes am Alten Markt und an die Handweberei Thomé ein. Landschaftsmalerei in Pastell des gebürtigen Iren Alan Chaney, Linoldrucke der Aachener Grafikerin und Malerin Antje Seemann und keramische Tierplastiken von Vera Faber aus Irrel sollen bis Ende Juni einstweilen die Ausstellungen in geschlossenen Räumen ersetzen.



