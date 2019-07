Musik : Summer-Jazz im Bedagarten

Bitburg (red) Die „Schräglage-Jazzband“ spielt am Mittwoch, 31. Juli, ab 19 Uhr in der Musikreihe „Summer-Jazz“ im Bedagarten Bitburg. Die acht Musiker bieten New Orleans-Jazz, Dixieland sowie Blues und groovigen Swing.

Der Eintritt ist frei.