Kommunalpolitik : Stadtrat diskutiert über den Bitburger Straßenreinigung-Streit

Bitburg (de) Die Sache läuft nicht optimal. Die Bürger sollen fürs Kehren zahlen – aber viele Straßenzüge können kaum gekehrt werden, weil sie von Autos zugeparkt werden. Gebühren werden aber trotzdem fällig – zum Ärger der Anlieger.

Er rechnet sich für die Stadt gute Chancen aus: „Auch wenn die Situation mit den parkenden Autos in einigen Straßenzügen unbefriedigend ist, da die Straße dort nicht komplett gereinigt werden kann, haben Gerichte in ähnlichen Fällen bereits mehrfach entschiedenen, dass es keinen Anspruch darauf gibt, dass die Straße von Bürgersteig zu Bürgersteig gereinigt wird“, erklärt Bauer im Stadtrat. Schließlich ginge es ja vor allem auch um die Fahrbahn.

Johannes Roß-Klein (Grüne) schlägt vor, Schilder aufzustellen, wann beispielsweise im Ostring, wo wegen der Sportanlagen besonders viel an der Straße geparkt wird, die Kehrmaschine kommt: „Und dann darf an diesen Tagen da halt nicht geparkt werden.“

Bürgermeister Joachim Kandels gibt zu bedenken, dass das dann aber auch verstärkt kontrolliert werden müsse, da solche Schilder sonst nutzlos seien. Und da die Stadt nur vier Politessen in Teilzeit beschäftige, sei das mit den Kontrollen gar nicht so einfach umzusetzen.

Die Mehrheit im Rat wiederum ist überzeugt, dass es schon einen positiven Effekt hat, wenn die Einhaltung des Parkverbots anfangs häufig und in der Folge dann immer mal wieder kontrolliert wird. „Wenn da jemand zwei Mal ein Bußgeld zahlen muss, wird der sich schon überlegen, ob er sich noch mal da hin stellt“, sagt Roß-Klein und bekommt dafür Zuspruch von den übrigen Ratsmitgliedern.

Am Ende verständigen sich Rat und Verwaltung auf Vorschlag von Ordnungsamts-Chefin Claudia Molitor darauf, dass alle Haushalte noch mal informiert werden, wann welche Straßenzüge gekehrt werden und das in diesen dann an den entsprechenden Tagen für zwei Stunden eben nicht geparkt werden darf. „Das werden wir dann auch verschärft kontrollieren“, sagt Molitor. Zudem soll auch im Amtsblättchen über den Reinigungsplan informiert werden.