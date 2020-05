Verkehr : Straßensperrung im Feldahornweg

Bitburg-Masholder (red) Im Feldahornweg in Bitburg-Masholder auf dem Anwesen Nr. 6 wird am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. Mai, ein Fertighaus angeliefert und aufgestellt. Deshalb ist in diesem Bereich die Fahrbahn voll gesperrt und es gelten Halteverbote, teilt die Stadtverwaltung Bitburg mit.



