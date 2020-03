Zeugen gesucht : Fahrer fährt in der Brückenbaustelle in Masholder gegen Trennwand und flüchtet

Fahrer fährt in der Brückenbaustelle in Masholder gegen Trennwand und flüchtet

Bitburg Die Wand kippte um und wurde beschädigt, die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Fahrer ist nach Mitteilung der Polizei vermutlich am frühen Dienstagmorgen, 24. März, auf der über die B 257 führenden Brücke am Ortseingang von Bitburg-Masholder gegen eine Betongleitwand gefahren. Infolge der Kollision kippte diese um und wurde beschädigt. An der Brücke wird derzeit gearbeitet, und die Wand diente der baulichen Trennung der beiden Fahrstreifen.