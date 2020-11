Durchwachsene Bilanz : Für den Tourismus im Bitburger Land war zumindest der Sommer gut

Bitburg Die Tourist-Information Bitburger Land schaut auf ein durchwachsenes Jahr 2020 und plant fürs kommende im Bereitschaftsmodus.

Als das Virus kam, musste auch der Betrieb in der Geschäftsstelle, die sich im Gebäude der Bitburger Stadthalle befindet, heruntergefahren werden. Mit den Lockerungen der Einschränkungen im Mai ging es im Tourismus wieder aufwärts. Zumindest was die TI betrifft.„Der Sommer war gut“, sagt Arvanitis. „Und wir hatten auch auf einen guten Herbst gehofft“, fügt sie hinzu. Doch daraus sei dann aufgrund der zweiten Welle nichts geworden. Unterm Strich habe also der Sommer das Jahr retten können, erklärt die TI-Chefin. Da sämtliche Veranstaltungen ausgefallen seien, habe es auch keine Einnahmen durch den Ticketverkauf gegeben. Und auch im Shop der TI sei in diesem Jahr nur sehr wenig verkauft worden.

Für das kommende Jahr werde deshalb „modular geplant“, sagt Arvanitis. Was machbar sei, werde angeboten, und was aufgrund von Einschränkungen nicht möglich sei, werde vorerst zurückgehalten. „Das ist eine der Lehren aus diesem Jahr“, so die TI-Geschäftsführerin. Zudem stünden einige Projekte vor der Umsetzung, erklärt Arvanitis und nennt als Beispiele die derzeitige Ausschreibung zur Einrichtung des „Töpfer-Glücks-Pfades“ in der VG Speicher oder aber das Leader-Programm „Bitburger LandGänge“ zur Ausweisung neuer lokaler Rundwege, mit dessen Umsetzung in diesem Jahr begonnen werden soll.