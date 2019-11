Adventsblasen : Mit Adventsblasen auf Weihnachten einstimmen

Prüm Mit dem Turmblasen des Musikvereins nähert sich Prüm einem der Höhepunkte der Weihnachtszeit. Das Konzert beginnt am ersten Adventssamstag um 20 Uhr auf dem Hahnplatz und ist seit 43 Jahren fester Bestandteil des Prümer Brauchtums.

Initiiert wurde das Adventsblasen vor mehr als vier Jahrzehnten von den inzwischen verstorbenen Prümer Geschwistern Marlies und Berta Hansen, in Anlehnung an das traditionelle Salzburger Turmblasen.

12. Wir sagen euch an, den lieben Advent (Bank)

9. Tragt in die Welt nun ein Licht (Turm)

Die musikalische Leitung liegt in den bewährten Händen von Thomas Rippinger, Dirigent des Prümer Musikvereins. Das Adventsblasen lockt in jedem Jahr zahlreiche Besucher in die weihnachtlich beleuchtete Prümer Innenstadt.