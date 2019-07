Wegen Montagearbeiten kommt es zu Verkehrseinschränkungen : Trierer Straße halbseitig gesperrt

Bitburg Autofahrer müssen am Freitag mit Verkehrseinschränkungen in Bitburg rechnen, genauer gesagt: in der Trierer Straße.

Wegen Montagearbeiten auf Höhe des Telekom-Shops wird dort ein Kranwagen aufgestellt. Dies teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Rund um die Baustelle ist die Straße deshalb von 8 bis 12 Uhr halbseitig gesperrt.