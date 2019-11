Vandalismus : Erneut haben Unbekannte in Bitburg Gullydeckel gehoben und damit randaliert

Bitburg Erneuter Vandalismus: Binnen zwei Wochen haben Unbekannte in Bitburg wieder einen Gully geöffnet. Diesmal wurde versucht mit dem Deckel ein Fenster einzuschlagen.

Bereits vor zwei Wochen kam es, ebenfalls an einem Sonntag, zu ähnlichen Vorfällen in der Brauereistadt. Am 17. November hatten damals Unbekannte zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in der Heinrichstraße und auf dem Bedaplatz mehrere parkende Autos mit einem ausgehobenen Gullydeckel beschädigt.