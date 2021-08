Soziales : Eine Nonne, 100 Kinder, 6000 Euro

Wer ein Faible für Zahlen hat, lieber über sie als über Menschen redet, gilt als Zahlenmensch. Wer lieber über Menschen redet als über Zahlen, als Gefühlstyp. Nullkommanichts ist man mit solchen Äußerungen, jemand, der in Schubladen denkt.

Während der Pandemie ist die Not in Bolivien größer geworden, die Zahlen auf den Preisschildern für Lebensmittel und Babynahrung auch. Das frisst an der Haushaltskasse des Heims, die sich nur durch Spenden füllt. Über das „Meine Hilfe zählt“- Projekt „Hilfe für ein Kinderheim in Bolivien“ versucht der Wittlicher Verein noch einmal 6000 Euro zu sammeln. Gerd W. hat 50 Euro gespendet, Christina B. 150, Katharina S. 400, TV-Leser Paul Pissang 975 und er schreibt: „Alles Gute den Kindern und Betreuern.“