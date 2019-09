Eifelverein : Wanderung auf Traumpfad

Prüm/Oberfell Der Eifelverein Prüm wandert am Donnerstag, 3. Oktober, auf dem Traumpfad Bleidenberger Ausblicke. Start und Ziel der Tour ist der Parkplatz am Friedhof in Oberfell. Die Wanderung ist etwa 13 Kilometer lang und dauert mit Pausen gut 5,5 Stunden.

Sie wird als schwere, sportliche Wanderung eingestuft und bedarf einer guter Kondition sowie Trittsicherheit an verschiedenen Passagen. Für die Wanderung werden gutes, bequemes Schuhwerk und der Witterung angepasste Wanderbekleidung empfohlen. Rucksackverpflegung mit reichlich Getränken und leichter Kost ist angesagt. Im Anschluss ist eine Einkehr vorgesehen.