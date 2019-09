Sport : Start eines neuen Gymnastikkurses

Hermesdorf Ein neuer Gymnastikkurs für Männer und Frauen wird ab Mittwoch, 9. Oktober, in der Turnhalle bei den Westeifelwerken in Hermesdorf angeboten. Der Kurs fängt jeweils um 19 Uhr an und dauert etwa eine Stunde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken