Gesundheit : Wechseljahre: Was Frauen hilft

Bitburg (red) Um die Frage, ob Frauen sich in den Wechseljahren mit Hormonen behandeln lassen sollten, dreht sich der nächste Vortrag im Bitburger Gesundheitsforum am Donnerstag, 19. September, um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums St.

Matthias