Neuerburg : Weiterbildung durch Begegnung

Neuerburg (red) Die Europäische Vereinigung für Eifel und Ardennen lädt zu einem Trainingsseminar für interkultrelle Jugendgruppenleiter aus Deutschland, Belgien, Frankreich und Luxemburg, von Montag, 13. April, bis Sonntag, 19. April, nach Marienthal in Luxemburg ein.

Die einwöchige Fortbildung richtet sich an junge Erwachsene, die bei internationalen Begegnungen als Betreuer mitwirken möchten. Aufbauend auf Grundkenntnissen zur Gruppenleitung erhalten die Teilnehmer eine theoretische und praktische Vorbereitung auf interkulturelle Begegnungen. Anmeldung bis Sonntag, 15. März, unter Telefon 06564/930003 oder per E-Mail an