Corona-Pandemie : Die Corona-Ambulanz läuft weiter

Bitburg Husten, Halsschmerzen, Heiserkeit? Dann ist immer noch Vorsicht geboten. Auch, wenn die Infektionszahlen zurückgehen: Wer Erkältungssymptome hat, gehört in die Corona-Ambulanz.

(de) Das Schlimmste scheint überwunden. Im Eifelkreis liegt die Zahl der akuten Corona-Fälle inzwischen deutlich unter 20 – am Freitag waren es nur noch XY. So wenige waren es zuletzt Anfang März, als die Infektionswelle gerade den Eifelkreis erreicht hat.

Nun gilt es, trotz der Lockerungen in Freizeit, Handel und Gastronomie eine zweite Infektionswelle zu verhindern. Genau deshalb betreiben neun Ärzte nach wie vor die Corona-Ambulanz, die Ende März im Kreismuseum eingerichtet wurde.

Dort werden seither alle Menschen mit klassischen Erkältungssymptomen betreut. Denn solche Symptome könnten auch auf eine Infektion mit dem Coronavirus deuten. In der Hochphase des Infektionsgeschehens im Eifelkreis – das war Ende März, Anfang April – haben zahlreiche Patienten die Arztpraxen gemieden, weil sie Angst hatten, sich dort mit Covid 19 anzustecken. Mit dem Aufbau der Corona-Ambulanz hat der Kreis mehrere Ziele verfolgt: Es galt Arztpraxen zu entlasten, chronisch Kranken wieder ein sicheres Gefühl beim Arztbesuch zu geben und potenzielle Corona-Patienten unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zu betreuen, so dass, falls tatsächlich einer das Virus in sich trägt, er keinen anderen Patienten gefährdet.