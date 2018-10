später lesen Fusion Neuer Vorstand nach Fusion gewählt FOTO: Peter Kockelmann FOTO: Peter Kockelmann Teilen

Twittern

Teilen



(red) In einer gemeinsamen Mitgliederversammlung der Ortsgruppen Alsdorf, Kaschenbach und Niederweis wurde die Fusionierung in den neuen Ortsverband Alsdorf-Gilzem einstimmig beschlossen. Grund für diese Fusion ist der demographische- und gesellschaftliche Wandel, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.