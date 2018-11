später lesen Polizei Bushäuschen in Schillingen beschädigt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Zwei Bushaltestellenhäuschen am Ortsausgang Schillingen in Richtung Heddert sind laut Mitteilung der Polizei beschädigt worden. Die Tat sei in der Nacht von Freitag, 16. November, gegen 22 Uhr auf Samstag, 17. November, gegen 7 Uhr verübt worden.