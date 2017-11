später lesen Winterwanderung im Osburger Hochwald Teilen

Osburg (red) Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet in Zusammenarbeit mit dem Naturpark-Dorf Osburg und der Naturerlebnispädagogin Beate Stoff am Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 15 Uhr eine Winterwanderung rund um Osburg an. Die Naturpark-Referentin wandert zusammen mit den Teilnehmern auf einer rund sechs Kilometer langen Tour durch den winterlichen Hochwald.