20 Jahre Edelform: Schau der Schmuckkünstler

Edel wird die Präsentation der fünf Schmuckkünstler aus der Gruppe Edelform. Vor 20 Jahren haben sie erstmals im Rahmen der Veranstaltung Edelzeit gemeinsam ihre Schmuckstücke an der Deutschen Edelsteinstraße präsentiert.

Zum Jubiläum werden sie exklusiv am Krönungswochenende ihre schönsten Stücke im Klosterhotel Marienhöh in Langweiler ausstellen. Mit von der Partie sind Jürgen Müller, Andrea Sohne, Esther Fuchs, Sonja Gottlieb und Sibylle Delzeit.

Wer sich die Ausstellung im Rahmen der Krönungs-Gala am am Samstag, 20. Oktober, anschauen möchte, kann sich eines der Tickets sichern. Neben dem Auftritt der Golden Swing Big Band ist die Sängerin Daisy C. Black zu Gast. Zudem konnten die Organisatoren den bekannten, aus Idar-Oberstein stammenden Comedian Lars Hohlfeld verpflichten. Magische Momente verspricht Zauberer Jakob Mathias.

Mit seinen erst 22 Jahren gehört er bereits zu der Weltelite der Magier. Als Highlight der Veranstaltung wird schließlich die 22. Deutsche Edelsteinkönigin – die Nachfolgerin von Anna-Lena Märker – erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Tickets gibt es für 34.50 Euro bei der Tourist-Information Edelsteinland in Herrstein. Im Eintrittspreis enthalten sind ein Sektempfang und ein Drei-Gänge-Fingerfood-Menü. Jeder Inhaber eines Eintrittstickets nimmt an der Verlosung der Krönungs-Gala teil. Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Weitere Infos zur Krönungs-Gala und Ticketbuchung: Tourist-Information Edelsteinland, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein, Telefon 06785/ 79103 oder 79101.