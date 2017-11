Der Winter: (nicht nur) ein Märchen

Was bringen Neuerungen und Weiterentwicklungen auf dem Gebiet des Winterdienstes den Betroffenen, die in der Region damit umgehen müssen? – Stationen einer Rundreise mit dem Experten Von Jürgen Braun

„So viel wie nötig – so wenig wie möglich“ – Winterdienst, und damit das Aufbringen von Salzen und Lösungen, ist seit jeher eine Frage von Dissens und Konsens. Ökonomisch und ökologisch. Einer der bundesweit anerkanntesten Experten auf diesem Gebiet, der Bauingenieur Dr. Horst Hanke (Saarbrücken) stellte kürzlich auf einem Seminar des Verbandes der Kali- und Salzindustrie (VKS) neue Winterdienst-Techniken und Einsatzmöglichkeiten vor.

Was aber ist von der schönen (grauen) Theorie umsetzbar in die Praxis, was scheitert an lokalen Gegebenheiten oder am Personal- und Sachstand? Stationen einer jahreszeitlichen Dienstfahrt in der Region mit einem, der es wissen muss.

„Seit 1981“, beantwortet Arnold Eiden auf unserer winterlichen Inspektion im Nationalpark die Frage, seit wann er im Dienste des Landesbetriebs Mobilität (LBM) steht. Der in Hermeskeil wohnhafte Bauingenieur ist Leiter der Straßenmeistereien in Hermeskeil, Thalfang und Saarburg. Ein Einsatzbereich, der ihn mit einem sehr unterschiedlichen Spektrum an Witterungseinflüssen und daraus resultierenden Aufgabenstellungen zu gleicher Zeit konfrontiert.

„Wenn es im Saargau schon vorfrühlingshaft ist, können wir in derselben Stunde auf dem Erbeskopf heftigen Schneefall bei Minustemperaturen haben.“ 20 Mitarbeiter pro Straßenmeisterei sorgen im Schichtbetrieb dafür, „dass wir spätestens um 6 Uhr alles geräumt und gestreut haben.“ Da beginnt der Arbeitstag auch schon mal nachts um zwei.

„Winterdienst ist in vielen Fällen auch Erfahrungssache und Fingerspitzengefühl, verbunden mit Einsatz- und Leistungsbereitschaft“, sagt Eiden. Entscheidend für den Erfolg des Einsatzes sei die Wahl der richtigen prozentualen Zusammensetzung von Salz und Lösung (Sole), oder auch von reiner Flüssigstreuung. In der Regel wird das sogenannte „FS 30“, eine Mischung von 70 Prozent Salz und 30 Prozent Sole angewandt. Dieses Mischungsverhältnis verringert Wehverluste durch Wind und sorgt für ein besseres Haftvermögen.

Mittlerweile, so Hanke, dem der Ruf eines „Winterdienst-Guru“ vorauseilt, „tut sich einiges in der Weiterentwicklung der Streutechnik und der Suche nach dem optimalen Kompromiss.“ Eine dieser Lösungen sei ein sogenannter „Kombistreuer“, der an einem Streugerät sowohl einen Streuteller und Sprühdüsen hat und somit wahlweise Feuchtsalz oder Salzlösung (Sole) ausbringen kann. „In der Regel haben unsere Einsatzgeräte eine Lebensdauer von etwa 12 Jahren Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr auch einen Kombi-Streuer bekommen. Das wäre eine große Erleichterung“, sagt Eiden, der dessen Kosten auf „etwa 40.000 Euro“ beziffert.

Probleme seien aber nicht nur die höheren Kosten, sondern auch das beschränkte Ladevolumen erklärt er: „Je nach Ausbringungsart bleibt immer ein Teil der Ladefläche ungenutzt.“ Inzwischen, so Hanke, habe die Industrie mit der Entwicklung eines sogenannten Flexi-Streuers reagiert. Mit dessen Hilfe kann man durch schnelle Umrüstung das Ladevolumen doppelt nutzen. Der wiederum bringe allerdings auch Mehraufwand und Mehrkosten mit sich.

„Die beste neue Technik ist allerdings nur so gut wie die Menschen, die sie bedienen“, bekräftigt Eiden und ergänzt: „Unser Ziel ist es immer, optimalen Verkehrsfluss und hohe Verkehrssicherheit im Winter mit möglichst geringer Umweltbelastung zu gewährleisten.“ Letzteres auch und vor allem auf den Bundes-, Land- und Kreisstraßen im Hunsrück, und im neu geschaffenen Nationalpark. Denn auch zur Minimierung ökologischer Folgen entwickele sich die Streutechnik regelmäßig weiter.

Seine Maxime: „Was der Fahrer vorn an seinem Monitor einstellt, das soll auch hinten so raus kommen.“ Ständig werde nicht nur die Dosiergenauigkeit, sondern auch der Ausbringungsmodus optimiert. „Wir streuen asymmetrisch. Das heißt, dass auf der rechten Seite zum Fahrbahnrand hin weniger ausgebracht wird als zur Straßenmitte hin.“ Das Streugut kommt also dorthin, wo es hinkommen soll und versickert nicht im Waldboden und damit im Grundwasser.