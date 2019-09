Saarburg : 729 Schüler mit Wurzeln in 14 Nationen

Vereint unter Europas Flagge freuen sich auf das Fest an ihrer Schule, der Saarburger Realschule plus (von links): Nadine Pytlik, Laura De Gregorio, Anna Gläsner, Lehrerin Stephanie Sands, Jo Emma Goncal-ves, Tobias Hein, Marlon Hauser und Ivaylo Varbachev. Foto: Herbert Thormeyer

Saarburg Die Realschule plus in Saarburg-Beurig hat für den 14. September ein Fest organisiert, mit dem der Status als Europaschule mit zahlreichen Aktionen auf dem Schulhof und in den Klassen besonders lebendig gefeiert wird.

Von Herbert Thormeyer

Seit März darf sich die Realschule plus in Saarburg-Beurig Europaschule des Landes Rheinland-Pfalz nennen. „Dazu gehört, dass die Schule besonderen Wert auf Fremdsprachen legt, den Austausch mit Partnerschulen pflegt und eine starke Demokratieerziehung anbietet“, erklärt Lehrerin und Didaktische Koordinatorin Stephanie Sands, die mit einem Fest am Samstag, 14. September, zeigen will, wie 729 Schüler mit Wurzeln in 14 Nationen Europa leben.

Dazu läuft Tage zuvor eine Projektwoche in allen 30 Klassen. Die Ergebnisse werden beim Fest vorgestellt.

Info Das Programm am 14. September Das Fest beginnt um 11 Uhr: Schulband, 11.05 Uhr: Begrüßung durch Bernhard Bremm vom Bildungsministerium und Bürgermeister Jürgen Dixius; 11.20 Uhr: Schulband; 11.30 Uhr: Feierliche Enthüllung des Schildes „Europa-Schule“; 11.45 Uhr: Eröffnung der Projekt-Ausstellung und des Europa-Büfetts, Eröffnung der Spiele, Schachturnier und Rallye; 11.45 Uhr: Vorstellung der Bewegung „Pulse of Europe“, AJA und Demokratie leben; 13.20 Uhr: Schulband und Chor; 13.30 Uhr: Europa-Musical; 14.15 Uhr: Schulband und Chor; 14.45 Uhr: Vortrag „Europa gestern, heute, morgen“ von Manfred Däuwel von der Europa-Union, Landesverband Rheinland-Pfalz; 15.15 Uhr: Preisverleihung Rallye; 15.45 Uhr: Abschlussworte; 15 Uhr: Schulband.

Ivo (10) ist als Fünftklässler noch ganz neu an der Realschule plus. Die griechische Göttin Europa kennt er aber schon. Er ist dabei im Projekt „Gemeinsam Klasse sein“, wobei „Klasse“ durchaus auch klein geschrieben werden kann. Sein Beitrag zum Fest: „Ich werde Essen aus Bulgarien mitbringen.“ Dort sind seine und die Wurzeln seiner Eltern. Das Verstehen anderer Kulturen soll mit einem Europa-Büfett durch den Magen gehen. „Die Festgäste sollen sich quer durch den Kontinent schlemmen“, wünscht sich Stephanie Sands.

Nadine hat polnische Wurzeln. Die Elfjährige entwirft in ihrer Klasse Plakate und ein Quiz mit Fragen zu Europa: „Dafür muss man sich intensiv mit Europa befassen.“

Jo Emma hat sowohl portugiesische als auch luxemburgische Wurzeln. „Ich bin ein Stück Europa“, sagt die 13-Jährige selbstbewusst. Drei Sprachen betrachtet sie als Muttersprachen und lernt an der Realschule zusätzlich Französisch und Englisch. „Ohne Verständigung ist Europa nicht möglich“, findet sie.

Laura (13) ist in ihrem Elternhaus von italienischer und luxemburgischer Kultur beeinflusst. „Verschiedene Kulturen können voneinander lernen“, sagt sie.

Gespannt dürfen die Festgäste auf das Europa-Musical sein, das beim Fest seine Uraufführung feiert. Auch die Kulissen sind von den Schülern selbst gebaut. Es gibt eine Rallye durch die Projekt-Ausstellungen, vom Gedicht bis zum Plakat. Es gibt Preise zu gewinnen, die von Saarburger Geschäftsleuten gestiftet sind. Mitmachspiele auf dem Schulhof haben immer einen Europa-Bezug.