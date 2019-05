Wasserliesch : 80 Teilnehmer bei Kartslalom des ADAC in Wasserliesch

Der Sieger der ersten Klasse K1 Phil Reichert vom MSC Konz mit der Startnummer 12 driftet um die Kurven. Foto: Dieter Soltau

Wasserliesch (hds). 80 Starter in fünf Altersklassen bewiesen auf dem Parkplatz des Hagebaumarkts in Wasserliesch ihr Können. Aufgeteilt waren die Kinder und Jugendlichen in fünf Klassen. Schirmherr Guido Wacht, hauptamtlicher Beigeordneter in Konz, überreichte allen Fahrern eine Urkunde und den fünf bestplatzierten einen Pokal.

